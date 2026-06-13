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Почина Княз Кардам

Почина Княз Кардам

Княз Кардам Търновски e починал днес в в 11.30ч. в мадридската болница „Санчинаро", съобщи сайтът kingsimeon.bg. Кончината му настъпи в резултат на б...

07 април | 13:31
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