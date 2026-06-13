Кралски семейства на литургията за Кардам (ОБЗОР)
Членове на няколко европейски кралски семейства присъстваха на литургия в Мадрид в памет на най-големия син на Симеон Сакскобургготски - княз Кардам....
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Членове на няколко европейски кралски семейства присъстваха на литургия в Мадрид в памет на най-големия син на Симеон Сакскобургготски - княз Кардам....
Кралица Летисия и крал Филип VI присъстваха на заупокойната панихида в памет на българския княз Кардам. Снощи българското царско семейство се събра в...
Панихида по повод 40 дни от кончината на Н.Ц.В.Кардам, Княз Търновски, бе отслужена тази сутрин в столичния храм "Свети Седмочисленици", предаде БГНЕС...
Княз Кардам Търновски e починал днес в в 11.30ч. в мадридската болница „Санчинаро", съобщи сайтът kingsimeon.bg. Кончината му настъпи в резултат на б...