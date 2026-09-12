Норвегия ликува в студа. Най-голямото забавление (СНИМКИ)
Граждани на Берген откриха сезона
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Граждани на Берген откриха сезона
Любимото съоръжение на врачани е един от най-големите атракциони в Северна България.
Министерството на младежта и спорта съвместно със Столична община и БНТ HD стартира от 14 февруари кампания, която има за цел да популяризира спорта с...
София. Президентът на Международния кънки съюз (ISU) и член на Международния олимпийски комитет (IOS) г-н Отавио Чинкуанта бе удостоен с престижната т...
Ню Йорк. Федералният съд на Ню Йорк е отхвърлил иска на украинската олимпийска шампионка по фигурно пързаляне Оксана Баюл, съобщава "Р-Спорт". Бившата...
Мале. Двукратният олимпийски шампион по фигурно пързаляне Евгений Плюшченко вече се занимава активно със спорт, след операцията на гърба. Това разкри...
Високият ръст помага на "лалетата" да унищожават конкуренцията
Вълшебното им изпълнение изправи публиката на крака
София. Денонощно веселие за своите посетители организира най-голямата ледена пързалка на Балканите "Ариана" в София. Без пари могат да се веселят учен...
София. В 12 часа най-голямата ледена пързалка на Балканите Мtel Rink ще бъде открита на езерото „Ариана", съобщиха организаторите. Специални гости щ...