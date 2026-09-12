Голям ден! Клонираха нов бозайник в Китай
Нов проект след овцата Доли
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Нов проект след овцата Доли
Какви са опасенията?
Под ръководството на неуморния отец Генадий и със средства на българи от цяла Одеска област се изгражда грандиозен храмов ансамбъл в Украйна. Той ще е...
Полицията в Испания е задържала български гражданин за клониране на банкови карти. Това съобщи Нова тв и уточни, че мъжът имал за цел точене на пари о...
В Китай се строи най-голямата в света фабрика за клониране, като плановете са да се произвеждат кучета, коне и до един милион говеда годишно, пише Dis...
Полицията в Южна Корея ще отдели близо 1 милион долара за проект за клониране на служебни кучета, които да помагат в откриването на експлозиви и нарко...
Москва. Руски учени откриха останки от мамут с течна кръв и обявиха, че искат да клонират праисторическото животно. Находката е открита в замръзнало е...
Орегон. Учени клонираха успешно човешки ембриони, за да извличат стволови клетки. Това е първият успешен опит за човешко клониране. Ембрионите са създ...