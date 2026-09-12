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Нови протести във Фъргюсън

Нови протести във Фъргюсън

Полицаят, който застреля чернокож тийнейджър в американския град Фъргюсън, няма да бъде съден. Решението предизвика нова вълна от протести. Множество...

25 ноември | 8:28
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