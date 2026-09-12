Нови протести във Фъргюсън
Полицаят, който застреля чернокож тийнейджър в американския град Фъргюсън, няма да бъде съден. Решението предизвика нова вълна от протести. Множество...
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Полицаят, който застреля чернокож тийнейджър в американския град Фъргюсън, няма да бъде съден. Решението предизвика нова вълна от протести. Множество...
Кливланд. Откриха мъртъв мъчителя от Кливланд. Ариел Кастро, който бе осъден на доживотен затвор за това, че отвлякъл и изнасилвал три жени в продълже...
Кливланд. Ариел Кастро, който държа в плен три млади жени в продължение на 10 години, се разхождал навън с пластмасова кукла, която трябвало да изглеж...