Д-р Пенков: Бонуси за добри болници, както е при джипитата
Ще стигнат ли парите на болниците през 2015 г.? Как ще ревизират цените на клиничните пътеки? Кога се ще въведат бонуси за качествено лечение? И вижда...
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Ще стигнат ли парите на болниците през 2015 г.? Как ще ревизират цените на клиничните пътеки? Кога се ще въведат бонуси за качествено лечение? И вижда...
Видин. МБАЛ „Света Петка" – Видин, остава с една клинична пътека по-малко заради измама. Тя вече няма да може да лекува болни със съдова недостатъчнос...
София. Невероятен куриоз в здравеопазването разкри проф. Никола Григоров вчера. Когато България е въвела клиничните пътеки през 2001-ва, е имало отдел...
Ден в реанимацията струва и 3000 лв., а касата плаща 200 лв.
София. Болни от рядкото заболяване муковисцидоза осъдиха Министерство на здравеопазването (МЗ) да създаде клинична пътека. Това реши Върховният админи...