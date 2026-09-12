В Италия: Индзаги поема Милан
Милано. Очаква се в близките часове Милан да обяви официално назначението на Пипо Индзаги за треньор. Легендата е на среща със Силвио Берлускони и Адр...
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Милано. Очаква се в близките часове Милан да обяви официално назначението на Пипо Индзаги за треньор. Легендата е на среща със Силвио Берлускони и Адр...
Милано. Отношенията между наставника на Милан Кларънс Зееддорф и вицепрезидента Адриано Галиани не са никак добри, а холандецът ще напусне "росонерите...
Милано. Кларънс Зеедорф има два мача на разположение, за да спаси треньорската си кариера в Милан, информира днес Gazzetta dello Sport. Спекулациите...
Кларънс Зеедорф официално е новият треньор на "Милан". Холандската легенда подписа за 2,5 г., съобщи сайтът на "росонерите". Малко по-рано в "Туитър"...
Рим. Кларънс Зеедорф беше назначен за треньор на „Милан". 37-годишният холандец смени на поста Масимилиано Алегри, който беше уволнен в понеделник зар...
Милано. Кларънс Зеедорф ще бъде новият треньор на Милан, твърди италианското издание La Gazzetta dello Sport. Холандската легенда ще застане начело н...