БГ таланти – лауреати на международен конкурс
Тийнейджъри завоюваха място за България в Международния кларинетен конкурс "Сава Димитров"
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Тийнейджъри завоюваха място за България в Международния кларинетен конкурс "Сава Димитров"
София. Седмица преди настъпването на Великден, на 11 април в 19.00 ч., Софийската опера и балет кани публиката на специално събитие с участието на про...
Благоевград. Известният музикант от шоуто на Слави Илия Илиев – Професора, ще води инструментален клас по кларинет в Югозападния университет „Неофит Р...