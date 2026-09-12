Айсбергът на Страшния съд доближи Острова на пингвините. Какво следва?
Вече е само на 250 километра от Южна Джорджия
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Вече е само на 250 километра от Южна Джорджия
През последните години нараства негативната реакция срещу тематичните паркове, които показват морски бозайници
Хага. В първото международно решение относно японския китолов, съд на ООН в понеделник определи, че така нареченият изследователски китолов на страна...
Хага. Международният съд в Хага забрани на Япония да лови китове, съобщи Би Би Си. Съдът отсъди, че ловът на китове от Япония в Антарктика не е с нау...