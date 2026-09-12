Футболният фен с откъсната китка без опасност за живота
Състоянието на 22-годишния футболен запалянко Кристиян Атанасов от Пловдив вече е вън от опасност, казаха пред бТВ от университетската болница в града...
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Състоянието на 22-годишния футболен запалянко Кристиян Атанасов от Пловдив вече е вън от опасност, казаха пред бТВ от университетската болница в града...
Стилиян Петров се е наранил по време на последния мач на своя отбор "Уичъл Уондърърс" за купата. Тимът му надви "Фоли Лейн Стролърс" с 3:0, но през вт...
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