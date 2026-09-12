София търси китайски капитал за големи стратегически проекти
Правителството обещава по-малко бюрокрация, по-сигурни правила и по-активна роля в индустриалните вериги
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Правителството обещава по-малко бюрокрация, по-сигурни правила и по-активна роля в индустриалните вериги
Увеличихме с 50% износа на царевично зърно за Китай Завод за фураж ще вдига в Добрич голям китайски инвеститор. Това съобщи в Суджоу земеделският мин...
Хвалим условията за правене на бизнес у нас Китайският бизнес може да намери добър пристан в България, която като член на ЕС е част от огромния европ...