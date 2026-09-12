Холивудска звезда с голям жест към българския футбол
Екранният Джон Сноу се оказа фен на родни футболисти
Следете всички новини, анализи и коментари за Кит Харингтън. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Екранният Джон Сноу се оказа фен на родни футболисти
Кит Харингтън и Роуз Лесли са посрещнали първородния си син
Кит Харингтън преговаря за участие в пиеса с Ан Хатауей
Кит Харингтън си призна греха в речта за наградите „Еми“
Филмът излиза през ноември 2020
Кит Харингтън продължава смело напред след „Игра на тронове“
Шестте епизода ще са по-дълги
Феновете плетат интриги и се опитват да познаят хода на сценаристите Петият сезон на "Игра на тронове" бе повече от кървав, но и вълнуващ. Видяхме на...