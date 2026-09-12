Петьо Еврото се заканил да залее с киселина топ прокурора на София
Илиана Кирилова обясни, че не се чувствала заплашена
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Илиана Кирилова обясни, че не се чувствала заплашена
Нападнал я мъж с качулка и маска
Инцидентът се е случил в дома й
32-годишна жена прави това за трети път
Да бъде залята срещу 1000 лева
Бруталното нападение бле извършено през март 2018 година
Киселината, произведена от петролни деривати, вреди и на здравето В сезона на салатите и туршиите всички домакини обикалят пазарите с желанието да на...
Столичната полиция отцепи района около офиса на фирма за куриерски услуги в софийския квартал "Дружба" заради съмнителна пратка. Екипи на пожарната съ...
Полицаи разследват къщата, в която е залята Даря
Палестинец нападна с киселина цивилни евреи на Западния бряг, предаде АП. Пострадалите са от едно семейство - жена и четири момичета. Те били в колата...
Фирми пробутват петролни деривати и Е260, които съсипват туршиите Масови проверки за фалшив оцет по магазините правят от Българската агенция по безоп...
София. Глоба от 5 000 до 10 000 лв. се предвижда за производителите, които правят фалшив оцет от оцетна киселина по химичен път, предвижда приетият на...
София. Глоба до 10 000 лв. ще отнасят търговците и производителите на фалшив оцет. Това гласи проект за промяна на Закона за виното и спиртните напитк...
Хасково. Измамен пастир отрови с киселина 1,2 т. мляко за отмъщение на шефа си. По-късно обаче се разкая за първосигналната си постъпка и успя да кори...
Москва. Художественият ръководител на прочутия руски Болшой театър Сергей Филин и бил залят с киселина в лицето. 43-годишният балетист е откаран в бол...
Враца. Двама работници са с изгаряне от сярна киселина, станало при инцидент по време на работа преди два дни в текстилно предприятие във Враца. Медии...