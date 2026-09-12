Отсякоха 303 немаркирани дървета в Кирковско
Издирва се извършителят на незаконната сеч
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Издирва се извършителят на незаконната сеч
Животните са били открити при проверка на товарен "Мерцедес", управляван от 36-годишен мъж.
Пътническите автобуси да минават по новия международен път за „Маказа", а не по старите маршрути настояват собственици на транспортни фирми от граничн...
54-годишен водач е пострадал при катастрофа в района на село Първица, съобщиха от ОД на МВР Кърджали. Лек автомобил „Фолксваген", управляван от 65–год...
Има активирани свлачища в Кирковско заради силния дъжд, който е паднал в събота. Дъждът е бил придружени със силен вятър. Това е причината и за прели...
Поройният дъжд, който валя цял ден и продължава да се сипе в Кирковско, вече придружен и със силен вятър, активира свлачища, а микроязовирите са пред...
Екипът на проф. Овчаров ще търси това лято свидетелства от патриарх Евтимий при разкопки в Кирковско. От граничната община са изявили желание на тяхна...
Екипът на проф. Овчаров търси свидетелства от патриарх Евтимий при разкопки в Кирковско Екипът на проф.Овчаров ще търси това лято свидетелства от п...
44-годишен е загинал тази сутрин при пътно произшествие в село Дрангово, съобщиха от ОД на МВР Кърджали. Сигналът за катастрофата е подаден в 6,50 час...
На бензиностанциите в Кирковско се извиват опашки от гръцки коли от началото на седмицата. „Толкова автомобил не сме имали откакто отвориха пункта „Ма...
Кърджали. Бурният вятър в Кирковско засегна къща в махала Есковска на 3-4 км до село Дрангово. Отнесен е покривът и едната страна на сградата....
Кирковско. Над 100 дка с червена капия и зеле в Кирковско са унищожени след падналата градушка. Продукцията на повече от 30-на регистрирани земеделски...