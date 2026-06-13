Нушев и Киркова са №1 за купа "Пампорово"
Националите по ски Георги Нушев и Мария Киркова спечелиха гигантския слалом за купа "Пампорово". При мъжете Нушев събра общо време от двата манша от 2...
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Националите по ски Георги Нушев и Мария Киркова спечелиха гигантския слалом за купа "Пампорово". При мъжете Нушев събра общо време от двата манша от 2...
Мария Киркова (СК „Юлен") спечели днес титлата в гигантския слалом от програмата на държавното първенство в Банско. За седмата си поредна титла в дисц...