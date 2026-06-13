Повдигнаха 4 обвинения на Цар Киро
Специализираната прокуратура внесе в Специализирания наказателен съд обвинителния акт срещу Кирил Рашков и трима души от обкръжението му. Това съобщих...
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Специализираната прокуратура внесе в Специализирания наказателен съд обвинителния акт срещу Кирил Рашков и трима души от обкръжението му. Това съобщих...