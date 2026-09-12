Всичко за Кинопремиера

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Последни новини Култура
Самотна майка става магнат

Самотна майка става магнат

Героинята на Дженифър Лорънс във филма "Джой" има действителен прототип Какво е магията на живота? Как един човек, изправен пред безкрайни препятств...

09 януари | 15:36
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Сага за човешката воля

Сага за човешката воля

Филмът "Еверест" разказва историята на 8 загинали алпинисти Филмът "Еверест", който откри кинофестивала във Венеция, е вдъхновен от невероятните съби...

17 септември | 16:55
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Аутсайдери спасяват света

Аутсайдери спасяват света

Научен експеримент превръща "Фантастичната четворка" в свръхчовеци След като "Фантастичната четворка и Сребърният сърфист" не успяха да натрупат очак...

07 август | 15:25
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Любовта е странно нещо

Любовта е странно нещо

"Любовта е странно нещо" е посланието на едноименния филм на режисьора Айра Сакс. След близо 4 десетилетия съвместен живот, Бен (Джон Литгоу) и Джордж...

23 юли | 21:25
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Готини мъже вият тела

Готини мъже вият тела

Сексимволът Чанинг Тейтъм е магьосникът на танца в "Професия стриптизьор 2" Филмът "Професия стриптийзьор 2" е специално за дамите, които умеят да с...

02 юли | 21:25
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Фърт учи хулиган на шпионаж

Фърт учи хулиган на шпионаж

Лентата на Матю Вон е микс между комедия и екшън Филмът "Кингсмен: Тайните служби" е базиран на известния едноименен комикс на Марк Милър и Дейв Гибъ...

21 февруари | 16:21
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Скандалът "50 нюанса сиво"

Скандалът "50 нюанса сиво"

Дакота, дъщерята на Мелани Грифит и Дон Джонсън, е забранила на семейството си да гледа филма "50 нюанса сиво" е очакваната с огромно нетърпение филм...

13 февруари | 19:15
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