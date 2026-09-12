Истууд разказва за "Чудото на Хъдсън"
Филмът разкрива драмата на пилота, приземил самолет върху заледената река На 15 януари 2009 г. светът стана свидетел на "Чудото на Хъдсън". Тогава ка...
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Филмът разкрива драмата на пилота, приземил самолет върху заледената река На 15 януари 2009 г. светът стана свидетел на "Чудото на Хъдсън". Тогава ка...
Коварен план връща героя в джунглата "Легендата за Тарзан" - човекът, отгледан от маймуни в джунглата, отново оживява на големия екран. В новата лент...
Героинята на Дженифър Лорънс във филма "Джой" има действителен прототип Какво е магията на живота? Как един човек, изправен пред безкрайни препятств...
Филмът "Перфектен ден" е по романа "Dejarse llover" (2005 г.) на испанската писателка и военноморски лекар Паула Фариас. Разказът е за група сътрудниц...
Филмът "Еверест" разказва историята на 8 загинали алпинисти Филмът "Еверест", който откри кинофестивала във Венеция, е вдъхновен от невероятните съби...
Героят в "Хитмен: Агент 47" е перфектна машина за убиване Героят в лентата "Хитмен: Агент 47" е елитен боец, генетично програмиран да бъде перфектна...
Научен експеримент превръща "Фантастичната четворка" в свръхчовеци След като "Фантастичната четворка и Сребърният сърфист" не успяха да натрупат очак...
Джъд Апатоу, създателят на комедийните блокбъстъри "40-годишният девственик" и "Позабременяла", е режисьор на новото лятно приключение "Тотална щета"....
"Любовта е странно нещо" е посланието на едноименния филм на режисьора Айра Сакс. След близо 4 десетилетия съвместен живот, Бен (Джон Литгоу) и Джордж...
Адам Сандлър и компания спасяват света в екшън комедията "Пиксели" Като деца през 80-те Сам Бренър (Адам Сандлър), Уил Купър (Кевин Джеймс), Лъдлоу Л...
Сексимволът Чанинг Тейтъм е магьосникът на танца в "Професия стриптизьор 2" Филмът "Професия стриптийзьор 2" е специално за дамите, които умеят да с...
Новата доза екшън с Арнолд Шварценегер, която идва тази седмица, е забранена за деца под 12 години. Амбициозната идея на продуцентите е историята на Т...
Марион Котияр прави много силна Сара
Лентата на Матю Вон е микс между комедия и екшън Филмът "Кингсмен: Тайните служби" е базиран на известния едноименен комикс на Марк Милър и Дейв Гибъ...
Дакота, дъщерята на Мелани Грифит и Дон Джонсън, е забранила на семейството си да гледа филма "50 нюанса сиво" е очакваната с огромно нетърпение филм...
"Твърде лично 3" слага край на поредицата за Браян Милс с Лиъм Нийсън. За да навият ирландецът отново да участва в екшъна, продуцентите му дават 20 ми...
Капризната "Госпожица Юлия" се сблъсква с двуличието на слугата Джон "Госпожица Юлия", копродукция на Норвегия, Великобритания, Ирландия и Франция е...