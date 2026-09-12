Започна най-чаканото събитие в Самоков
По случай “Пазника на Самоков”
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По случай “Пазника на Самоков”
Започва филмовият маратон "Лятно кино в парка"
Филмов маратон, изпълнен с адреналин, привлича туристи в курорта Банско тази седмица. Екстремно кино под открито небе ще събере българи и чужденци и т...
Бургас. За поредна година в Бургас започва инициативата „Кино под звездите". Летният кино маратон ще продължи до края на лятото с безплатни прожекции...