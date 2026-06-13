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Ким свали 25 килограма

Ким свали 25 килограма

Ким Кардашян най-сетне показа, че все пак притежава някакви качества: воля. Риалити звездата успя да свали 25 килограма след бременността и се показа...

07 май | 2:10
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