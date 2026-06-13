Продадоха култово бижу на Даяна. Ето кой се уреди
Изделието е изработено през 20-те години на ХХ век от британския бижутер Garrard
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Изделието е изработено през 20-те години на ХХ век от британския бижутер Garrard
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"Съпругът ми ще е перфектен президент. Знам как се грижи за семейството вкъщи - това значи, че ще бъде и добър държавник. Няма човек, който да милее к...
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