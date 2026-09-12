Челен сблъсък на световни шампиони във Варна
Световни и европейски шампиони по Кикбокс ще се сблъскат във Варна
Следете всички новини, анализи и коментари за Кикбокс. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Световни и европейски шампиони по Кикбокс ще се сблъскат във Варна
Това се случи дни преди старта на 32-те Летни игри
Националите ни спечелиха 4 медала – 2 сребърни и 2 бронзови в Сараево
Кикбоксьорът Димитров е №1 в Риминина най-силното издание на световната купа с 2000 участници. Емануил Димитров в кат. до 79 кг. спечели титлите на ла...
Емануил Димитров спечели приза за най-добър състезател при мъжете в най-силния турнир от Световната купа по кикбокс. Авторитетната надпревара Best Fig...
Морската столица Варна стана домакин на първия отворен шампионат по кикбокс и муай тай. Над 140 състезатели от цялата страна премериха сили в различни...
На 8 април в столичната зала „Сиконко" ще е първият мач от новата професионална отборна лига по кикбокс ULTIMATE TEAM FIGHT. На ринга ще излязат отбор...
Министърът на младежта и спорта Красен Кралев връчи почетни медали на шампионите и призьорите от Световното първенство по кикбокс и Европейския шампио...
Емануил Димитров записа историческо постижение в кикбокса. Състезателят на клуб „Иккен" в една година успя да стане първенец на планетата в трите стил...
България спечели три световни титли в Сърбия, информираха от Българска Конфедерация по кикбокс и муай тай. От 24.10. до 01.11.2015г. в Белград се про...
Общо двадесет и осем медала извоюваха националите ни по кикбокс към Българска конфедерация по кикбокс и муай тай на изтеклото Европейско първенство за...
Евродепутатът от ВМРО-БНД Ангел Джамбазки връчи награди на състезание в Благоевград. Традиционният международен турнир по кикбокс се проведе в спортна...
Най-успешният кикбоксьор в историята Семи Шилт пристига в София за втората професионална гала вечер, организирана от продуцентска компания „Про файт"...
Легендарният кикбоксьор Семи Шилт пристига в България. Той ще бъде специален гост на втората галавечер от веригата "Ultimate pro fight". Кикбокс и муа...
Над 3000 зрители видяха на живо в зала "Христо Ботев" първата галавечер по професионален кикбокс и муай тай у нас от 20 г. насам. На ринга излязоха н...
Първата професионална галавечер по кикбокс и муай тай у нас събира най-добрите майстори в двете бойни изкуства у нас. Десетте сблъсъка започват в 20...
София. Първата професионална гала вечер по кикбокс и муай тай у нас събира най-добрите майстори в двете бойни изкуства у нас. Десетте сблъсъка започва...
Вторият Балкански турнир по кикбокс в Благоевград бе официално открит в неделя в зала „Скаптопара". Церемонията започна с кратка развлекателна програм...
Близо 20 тима от страната и чужбина ще се включат във Втория открит балкански турнир по кикбокс, който ще се проведе в Благоевград. Официалното открив...
Благоевград. Близо 20 тима от страната и чужбина ще се включат във Втория открит балкански турнир по кикбокс, който ще се проведе в Благоевград. Офици...