Фойц с втора поредна победа в Кицбюел
Швейцарецът спечели спускането на "Щрайф" и взе чек за 80 000 евро
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Швейцарецът спечели спускането на "Щрайф" и взе чек за 80 000 евро
Спускането от Кицбюел на живо по Евроспорт 1 от 11,20 ч
ФИС мести стартовете от Венген в Кицбюел
Даниел Юл спечели слалома за Световната купа, Алберт остана на 13 стотни от втория манш
Крихмайер и Фойц разделиха вторто място
Звездата ни в ските стана хит в Европа след успехите в Кицбюел и Шладминг
Йозеф Ферстъл спечели супергигантския слалом, Австрия без алпиец в тройката за първи път от 18 г
Много съм щастлив обяви героят
Българският ас бе пети след първия манш
Италианецът остави зад себе си Фойц и Щредингер
Слаломът с Алберт и Камен ще е в събота
Кицбюел. Академията на световните ски награди удостои Банско с приза за най-добър зимен курорт в България. Отличието бе връчено от легендите в австрий...