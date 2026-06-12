Кевин Спейси ще става писател
Актьорът Кевин Спейси пише книга за изкуството на писане на писма. Той признава, че обожава да чете писма и затова ще се посвети на това изкуство. "О...
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Актьорът Кевин Спейси пише книга за изкуството на писане на писма. Той признава, че обожава да чете писма и затова ще се посвети на това изкуство. "О...