Бъдещ тъст трови живота на Боатенг
Една от най-очакваните сватби в Италия отново е пред провал. И то броени часове след като всичко около Кевин-Принс Боатенг и Мелиса Сата изглеждаше в...
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Една от най-очакваните сватби в Италия отново е пред провал. И то броени часове след като всичко около Кевин-Принс Боатенг и Мелиса Сата изглеждаше в...
Мелиса Сата показа перфектно тяло само три месеца след раждането на бебето. Двамата с Кевин-Принс Боатенг станаха родители на момче, което кръстиха Ма...
Звездата на "Шалке" Кевин-Принс Боатенг е прекарал коледната нощ в болница. Халфът беше пребит от непознат мъж пред къщата на бившата си жена. Боатен...
Гелзенкирхен. От Шалке 04 обявиха на официалния си сайт, че ще подпишат с Кевин-Принс Боатенг веднага, след като полузащитникът мине медицинските прег...