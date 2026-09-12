Всичко за Кевин-Принс Боатенг

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Боатенг смяна Милан с Шалке 04

Боатенг смяна Милан с Шалке 04

Гелзенкирхен. От Шалке 04 обявиха на официалния си сайт, че ще подпишат с Кевин-Принс Боатенг веднага, след като полузащитникът мине медицинските прег...

30 август | 13:23
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