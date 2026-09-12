Слънцето изгря за бегач. Кой е победителят на маратона в София
Участваха над 6000 бегачи в състезанието
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Участваха над 6000 бегачи в състезанието
Осеа Туей взе и джакпота от 20 000 лв, етиопка е първи при жените, 6000 застанаха на старт
Кениецът Джулиъс Йего сложи край на хегемонията на европейските атлети в хвърлянето на копие. Трениращият във Финландия тъмнокож атлет спечели златото...
Не съм избирал атлетиката, тя ме избра, казва Митко Ценов Преди малко повече от година роденият в Мездра атлет Митко Ценов подобрява 45-годишния реко...