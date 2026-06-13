Японския хотел става "Кемпински Маринела"
Бившият "Кемпински Хотел Зографски", известен като Японския, вече се нарича "Кемпински Хотел Маринела", става ясно от сайтове за резервации. Бизнесмен...
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Бившият "Кемпински Хотел Зографски", известен като Японския, вече се нарича "Кемпински Хотел Маринела", става ясно от сайтове за резервации. Бизнесмен...