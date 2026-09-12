Келън Лъц опозна България с "Легендата за Херкулес"
Екшънът "Легендата за Херкулес", който бе сниман у нас миналата година, от днес можем да гледаме по екраните. Келън Лъц, който изигра древния герой, т...
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Екшънът "Легендата за Херкулес", който бе сниман у нас миналата година, от днес можем да гледаме по екраните. Келън Лъц, който изигра древния герой, т...
Келън при посещението си в приюта на Animal Rescue
Вампирът от "Здрач" е луд по шопската салата и е смутен от чалгата