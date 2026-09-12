Обрат по дело за убийството на висаджията Мастара
Подсъдимият Пламен Дишков, с прякор Кела, чу оправдателната си присъда по процеса
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Подсъдимият Пламен Дишков, с прякор Кела, чу оправдателната си присъда по процеса
Бургас. Обвиненият в поръчково убийство Пламен Дишков-Кела вече е свободен гражданин, научи "Стандарт". Той е бил пуснат от предварителния арест преди...
Връщат делото за доразследване, нарушили му правата