Всичко за Кейт Ъптън

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Кейт Ъптън напира за Бийбър

Кейт Ъптън напира за Бийбър

Кейт Ъптън обяви, че няма нищо против да дари прелестите си поне за една нощ на Джъстин Бийбър. Сексбомбата сподели, че си падала по него и дори му пи...

18 септември | 22:10
0 коментара
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Кейт Ъптън - номер 1 в Гугъл

Кейт Ъптън - номер 1 в Гугъл

Кейт Ъптън е най-търсеният топмодел през 2014 г., съобщава Контактмюзик. Звездата на "Спортс илюстрейтед", която неотдавна беше обявена за най-сексапи...

23 декември | 21:25
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Кейт Ъптън показа гаджето

Кейт Ъптън показа гаджето

Бомбастичната красавица Кейт Ъптън за първи път се появи публично с гаджето си - питчерът на "Детройт Тайгърс" Джъстин Верландер. Двамата позираха пр...

14 ноември | 22:10
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Не искат Кейт, била пищна

Не искат Кейт, била пищна

Кейт Ъптън се оплаква, че продуцентите не я искат заради закръглените й форми. Ъптън участва във филма "Другата жена", в който партнира на Камерън Ди...

01 май | 16:15
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