Кейт Ъптън напира за Бийбър
Кейт Ъптън обяви, че няма нищо против да дари прелестите си поне за една нощ на Джъстин Бийбър. Сексбомбата сподели, че си падала по него и дори му пи...
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Кейт Ъптън обяви, че няма нищо против да дари прелестите си поне за една нощ на Джъстин Бийбър. Сексбомбата сподели, че си падала по него и дори му пи...
Кейт Ъптън може да има всеки мъж, който пожелае, но се е прицелила съвсем високо. Красавицата с пищни форми споделила на приятелки, че мечтата на живо...
Кейт Ъптън
Кейт Ъптън е най-търсеният топмодел през 2014 г., съобщава Контактмюзик. Звездата на "Спортс илюстрейтед", която неотдавна беше обявена за най-сексапи...
Бомбастичната красавица Кейт Ъптън за първи път се появи публично с гаджето си - питчерът на "Детройт Тайгърс" Джъстин Верландер. Двамата позираха пр...
Кейт Ъптън се оплаква, че продуцентите не я искат заради закръглените й форми. Ъптън участва във филма "Другата жена", в който партнира на Камерън Ди...