Студенти учат казахски в СУ
С официална церемония в Центъра за източни езици и култури при Софийския университет "Св. Климент Охридски" бе открит кабинетът за изучаване на казахс...
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С официална церемония в Центъра за източни езици и култури при Софийския университет "Св. Климент Охридски" бе открит кабинетът за изучаване на казахс...