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Студенти учат казахски в СУ

Студенти учат казахски в СУ

С официална церемония в Центъра за източни езици и култури при Софийския университет "Св. Климент Охридски" бе открит кабинетът за изучаване на казахс...

20 март | 18:40
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