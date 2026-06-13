Граждани и политици честваха казахската Нова година в Благоевград
Цветан Цветанов видя традиционни танци и чу песните на Веселин Маринов Десетки благоевградчани уважиха отбелязването на казахската Нова година пред з...
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Цветан Цветанов видя традиционни танци и чу песните на Веселин Маринов Десетки благоевградчани уважиха отбелязването на казахската Нова година пред з...
Пролетният празник на Казахстан Науръз ще се чества днес в Благоевград. Събитието е от 11,00 часа и се организира от почетното консулство на бившата с...