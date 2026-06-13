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36 загинаха в Непал (ВИДЕО)

36 загинаха в Непал (ВИДЕО)

Броят на загиналите в резултат на новото земетресение в Непал достигна 36 души, ранените са 1117, съобщава в „Туитър" Националният център за извънредн...

12 май | 14:50
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