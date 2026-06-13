Чудо на Еверест: Изчезнал шерп се появи жив
Спасеният е бил евакуиран със самолет в Катманду за лечение
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Спасеният е бил евакуиран със самолет в Катманду за лечение
Хиляди училища, затворени след опустошителното земетресение в Непал, са започнали да работят в неделя, за пръв път, откакто хималайската държава бе сп...
Броят на загиналите в резултат на новото земетресение в Непал достигна 36 души, ранените са 1117, съобщава в „Туитър" Националният център за извънредн...
Най-богатият човек в Непал и единствен милиардер в страната се е заел сам да възстанови планинската държава след опустошителното земетресение, което о...
Земен трус с магнитуд 5 по скалата на Рихтер разлюля Непал, съобщи Геоложката служба на САЩ (USGS), цитирана от БГНЕС. Епицентърът му се намирал на 9...
3 милиона души в Непал нямат покрив над главата си след разрушителното земетресение, което отне живота на 6 000 и рани 15 000, предаде кореспондент на...
Напрежението в Непал ескалира в сблъсъци между силите на реда и граждани, опитващи се да напуснат разрушената столица Катманду, след като обещаните от...
Нито един българин в Непал няма да се възползва от спешната евакуация, която външното ни министерство организира, съобщава бТВ. От министерството пред...