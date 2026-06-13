Новият шеф на "Deloitte": Не стойте на едно място, рискувайте
Кати Енгeлбeрт стана директор на световния играч в одита и консултациите На 11 март американската бизнес дама Кати Енгелберт влезе в историята. Тя ст...
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Кати Енгeлбeрт стана директор на световния играч в одита и консултациите На 11 март американската бизнес дама Кати Енгелберт влезе в историята. Тя ст...