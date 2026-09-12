Цацаров иска ново дело за ученичката в Пловдив
Главният прокурор Сотир Цацаров е внесъл искане да се възобнови делото за катастрофата в Пловдив от 19 май 2014 г. Тогава Христос Боскос и Васил Калев...
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Главният прокурор Сотир Цацаров е внесъл искане да се възобнови делото за катастрофата в Пловдив от 19 май 2014 г. Тогава Христос Боскос и Васил Калев...
Две условни присъди издаде Районният съд в Пловдив за шофьорите, причинили катастрофата, при която пострада Катерина Матеева. Гъркът Христос Боскос по...
Адвокатката на ранената на спирка в Пловдив 16-годишна Катерина Матеева поиска от съда затвор за двамата участници в движението причинили инцидента –...
Назначаването на нова автотехническа експертиза стана причина за отлагане на делото срещу гръцкия студент Христос Боскос, който миналата година прегаз...
Гръцкият студент Христос Боскос, който на 19 май миналата година прегази 16-годишната Катерина Матеева на спирка в Пловдив, призна вината си в съда....
Пловдив. Обвинителният акт срещу гръцкия студент Христос Боскос, който прегази младо момиче на автобусна спирка в Пловдив, ще бъде изготвен до края н...