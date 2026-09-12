Извънредна ситуация в морето край Несебър. Катер спаси четирима
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Преобърна се лодка
Премиерът Бойко Борисов тръгна на инспекция по морето
Пуснатият на вода във Варна преди 5 г. "Бета" е гордостта на Екваториална Гвинея България сама ще построи две бойни фрегати за 800 милиона лева. Това...
Русе. Катер потъна за втори път край Русе. Този път по време на спасителна операция за изваждането му от водите на Дунав. Тя приключи успешно късно сн...