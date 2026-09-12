И автобусът на Реал Мадрид катастрофира
Как е станал инцидентът с луксозното возило
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Как е станал инцидентът с луксозното возило
Автомобилът не е ползвал специален режим на движение и не е превозвал охранявано лице
Националният борд за транспортна безопасност в САЩ търси причините
Хеликоптерът е превозвал авиоспасителен екипаж на учебна мисия
Шофьор, изпил половин литър алкохол, катастрофира в Благоевград. Сигнал за инцидента е подаден в полицията към 19:35 часа в сряда. Лек автомобил „Фолк...
Моторист е в тежко състояние след катастрофа с автомобил в Стара Загора, съобщи пресцентърът на ОД МВР-Стара Загора, цитиран от агенция "Фокус" Инцид...
Лек автомобил е катастрофирал преди Правец, двама души са откарани в болница. Това съобщиха Агенция „Фокус" като се позовават на информация от пресцен...
18-годишен младеж задигна посред нощ лек автомобил, но минути по-късно катастрофира с крадената кола. Сигнал за пътен инцидент на улица „Алеко Констан...
Благоевград. Ученик задигна лек автомобил в първия ден на новата година, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР – Благоевград. Сигнал за кражбата е под...
Благоевград. Невнимание от страна на водач на лек автомобил предизвика пътен инцидент на улица „Стефан Стамболов" в Сандански. 42-годишен шофьор на „М...
Катастрофа на малък самолет е станала в централния департамент Толима, Колумбия, предаде ЕФЕ. Десет души са загинали. На борда на самолета е имало тр...
Благоевград. Три пътни произшествия станаха през изминалата съботна нощ в Пиринския край. Пострадала е една пешеходка. Инцидентът с нея е станал към 2...
София. 2 милиона лева ще бъдат отделяни всяка година от бюджета на ДП "Ръководство на въздушното движение". Сумата ще се взима от аеронавигационните т...
Пловдив. Истински екшън се разигра рано сутринта в неделя в Пловдив. Полицейска патрулка преследва няколко километра шофьор нарушител в центъра на гра...
Пловдив. Свещеникът, който създаде и поддържа приюта за бездомни в Нови Хан - отец Иван, катастрофира край Пловдив снощи. По информация на Нова ТВ оте...
Сандански. Мъж и жена пострадаха, след като шофьор на такси заспа и возилото се заби в мантинелата на главен път Е-79. Катастрофата е станала във втор...
Сръбската звезда Драгана Миркович е катастрофирала, докато пътувала от Виена за Цюрих, съобщи Блиц, позовавайки се на сръбските медии. Според "Курир"...
От еърбеците детето е с парализирани крака и лява ръка