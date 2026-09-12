Испания преизбра премиера си социалист, тревога в Евросъюза
Педро Санчес ще има още един мандат начело на страната след гласуване в парламента
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Педро Санчес ще има още един мандат начело на страната след гласуване в парламента
Христо Стоичков разведе баскетболиста на "Барселона" Александър Везенков из клубния музей на каталунците. Камата показа на младия играч какво означава...
Барселона. Жива верига с дължина 400 км направиха каталунците, които искат независимост от Испания, предаде Ройтерс. Хванатите ръка за ръка стотици хи...