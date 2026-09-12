Каталония прие резолюцията за независимост
Парламентът на испанската провинция Каталония прие резолюция, насочена към създаване на независима република през 2017 година. Така официално бе даден...
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Парламентът на испанската провинция Каталония прие резолюция, насочена към създаване на независима република през 2017 година. Така официално бе даден...
Барселона. Парламентът на испанската област Каталония гласува в петък закон, който позволява провеждането на референдум за независимостта на региона о...
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