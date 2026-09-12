Том Круз забранил специалните ефекти за „Топ Гън 2“
Екшън звездата продължава да изпълнява собственоръчно всички каскади във филмите си
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Екшън звездата продължава да изпълнява собственоръчно всички каскади във филмите си
Воини от прабългарска школа за оцеляване „Бага Тур" в Стара Загора вдигат адреналина на тийнейджърите в новия български филм „Смартфонът беглец
Радослав Първанов е виртуоз на каскадите в холивудските продукции, снимани по света и у нас. Актьорът има зад гърба си над 100 филма - повечето чуждес...
Бургас. Мишо Билалов изпълнява каскадите в новия сезон на "Под прикритие". Джаро лично шофира джипа си в бясна гонка с други коли. Актьорът се впуска...
Мотористите пострадали по време на номера "Глобусът на смъртта"