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Битката е привличане на качествено подготвени кадри
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Битката е привличане на качествено подготвени кадри
Той посъветва представителите на медиите да се заемат с този списък
Обществото има въпроси, а ние сме избрани от хората и аз задавам тези въпроси, казва Пеевски
И ние знаем за кеша и за Копринката, но досега не е имало реакция, посочи той
Сигналите са внесени, ние ще внесем питане докъде е стигнала работата по тях, каза председателят на ПГ на ДПС
Служебните кабинети тънеха в комфорт – без одобрени бюджети, без контрол от парламента
Бизнесът се хвана за главата
И в България въвеждат каси, на които клиентите да маркират сами продуктите
Британската банка Barclays смята да въведе нови технологии в традиционното банкиране, с което няма да има нужда от касиери в клоновете. Това пише Fina...