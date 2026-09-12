90 минути разбиващ рок с "Касабиан"
50 000 души лудяха на плажа в двата фестивални дни на "Спирита" Хедлайнерите на втората вечер показаха защо ги определят за най-добрата група на живо...
Следете всички новини, анализи и коментари за Касабиан. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
50 000 души лудяха на плажа в двата фестивални дни на "Спирита" Хедлайнерите на втората вечер показаха защо ги определят за най-добрата група на живо...
Том Мейгън, вокалът на "Касабиан", отказал да играе във филм на София Копола. Дъщерята на великия Франсис Форд преди години поканила фронтмена за лент...
Фестивалът "Спирит ъф Бургас" наближава със страшна сила. След Роби Уилямс, който ще взриви сцената на плажа на 7 август, стана известен и вторият хед...