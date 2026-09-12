Kasabian посрещат изгрева в Бургас в каравана
Обявената за най-добра концертна банда в света Kasabian е поръчала каравана, пълна с бира и много пица Британската банда Kasabian, която ще бъде хедл...
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Обявената за най-добра концертна банда в света Kasabian е поръчала каравана, пълна с бира и много пица Британската банда Kasabian, която ще бъде хедл...
Серджо Ризорно, атрактивният китарист на Kasabian
Истинско шоу направиха Kasabian по време на фестивала Open'er, който се проведе преди няколко дни в Полша. Британците бяха хедлайнер в последния фест...
Том Мейгън предпочел музиката пред камерата Вокалистът и фронтмен на Kasabian – Том Мейгън, e отказал роля в лентата „Мария Антоанета" на дъщерята на...
Британската група Kasabian официално потвърди участието си на тазгодишното издание на музикалния фестивал "Спирит ъф Бургас" (Spiritofburgas.com). Тя...