100 лева ще плати шофьор, ударил каруцар
Глоба в размер на 100 лв. е наложена на М.М./36/ за предизвикан скандал на ул."Гюмюрджинска" в Момчилград. Решението е на Районния съд в града. Санкц...
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Глоба в размер на 100 лв. е наложена на М.М./36/ за предизвикан скандал на ул."Гюмюрджинска" в Момчилград. Решението е на Районния съд в града. Санкц...
Благоевград. Каруца се обърна на стръмен път край сатовчанското село Вълкосел. Ранен е 55-годишният Х.М. от същото селище, който бил тръгнал с талигат...
Благоевград. Страхлив кон събори възрастен мъж от каруцата точно на жп прелез в село Мурсалево. За щастие по това време не е минал влак оттам. Инциден...