Реформата в кадастъра. Нова карта на България
Министър Иван Шишков въвежда най-модерните системи у нас
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Министър Иван Шишков въвежда най-модерните системи у нас
Хапваме ябълки с картата на България по празниците около националния празник 3 март. Това става ясно от публикация на сутрешния блок на Нова тв във Фе...
Благоевград. 34 учебни заведения в Пиринския край ще получат днес уникално образователно помагало – пъстра карта на България с 500 цветни илюстрации,...