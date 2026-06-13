Шампионът от "Карсберг чалъндж" отива на Мастърс-а в Лондон
Победителят от деветото издание на популярната тенис верига "Карсберг чалъндж" ще гледа на живо финалния Мастърс в Лондон. Това разкри главния организ...
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Победителят от деветото издание на популярната тенис верига "Карсберг чалъндж" ще гледа на живо финалния Мастърс в Лондон. Това разкри главния организ...