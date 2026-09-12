Звезда на "Ла Скала" и "Метрополитън" в Пловдив
Анита Рачвелишвили е огън и страст на сцената
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Анита Рачвелишвили е огън и страст на сцената
Винаги и навсякъде нося бунтарството, признава шампионката във фигурното пързаляне, която вече е звезда на "Ледниковия период"Татяна Навка е родена на...
Солистите на Имперския руски балет нямат време за семейство Любимата на Мая Плисецкая Кармен ще блесне довечера в НДК Довечера в зала номер едно на...
Операта във Варна изпраща годината с култовата си постановка "Carmen Dance". В двете действия на спектакъла, режисиран от з.а. на Русия Сергей Бобров,...
София. Заради големия интерес към излъчванията на "Метрополитън опера: на живо от Ню Йорк" две от най-успешните постановки този сезон ще се срещнат за...
През пролетта повече от 4000 зрители аплодираха "Кармен", постановка на Варненската опера, в зала 1 на НДК. Преживяването ще се повтори на 22 октомври...
Внушителен гардероб от над 100 костюма и почти 50 чифта обувки са част от реквизита на оперния спектакъл "Кармен". Постановката на Варненската опера щ...
В ролята на Кармен ще грее Агунда Кулаева (Русия).
Благоевград. Камерна опера – Благоевград пренесе 19 век чрез операта „Кармен" във фоайето на общината. Дни преди премиерата на едно от най-пламенните...
Алек Болдуин показа новородената си дъщеря Кармен. "Аз съм толкова щастлив и благословен, изпитвам всички вълнения, които човек чувства, когато има бе...
Със страстната любовна история на циганката Кармен стартира в сряда четвърто издание на Опера в Летния театър в морската ни столица. Едноименният шедь...
Фестивалът в столичната Военна академия стартира на 20 юни