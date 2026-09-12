Всичко за Кармен

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Всички обичат черния лебед

Всички обичат черния лебед

Солистите на Имперския руски балет нямат време за семейство Любимата на Мая Плисецкая Кармен ще блесне довечера в НДК Довечера в зала номер едно на...

12 юни | 5:40
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Варна празнува с "Кармен"

Варна празнува с "Кармен"

Операта във Варна изпраща годината с култовата си постановка "Carmen Dance". В двете действия на спектакъла, режисиран от з.а. на Русия Сергей Бобров,...

22 декември | 6:00
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Над 100 костюма в "Кармен"

Над 100 костюма в "Кармен"

Внушителен гардероб от над 100 костюма и почти 50 чифта обувки са част от реквизита на оперния спектакъл "Кармен". Постановката на Варненската опера щ...

15 април | 21:50
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Играха „Кармен” в кметство

Играха „Кармен” в кметство

Благоевград. Камерна опера – Благоевград пренесе 19 век чрез операта „Кармен" във фоайето на общината. Дни преди премиерата на едно от най-пламенните...

10 декември | 17:51
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Болдуин показа Кармен

Болдуин показа Кармен

Алек Болдуин показа новородената си дъщеря Кармен. "Аз съм толкова щастлив и благословен, изпитвам всички вълнения, които човек чувства, когато има бе...

06 септември | 22:55
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Кармен омайва варненци

Кармен омайва варненци

Със страстната любовна история на циганката Кармен стартира в сряда четвърто издание на Опера в Летния театър в морската ни столица. Едноименният шедь...

01 юли | 19:35
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