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Бели роби в Карлуково

Бели роби в Карлуково

Двама арестувани, крали парите на пациентите в психиатричната клиника София. Лудите от Карлуково са били карани да работят на частни обекти на шефове...

22 октомври | 20:40
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