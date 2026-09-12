Внушителна пещера с нещо изненадващо на входа
Намира се край село Карлуково
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Намира се край село Карлуково
Фирма складира опасни пестициди в ловешкото село
Фирмата на Христина Василева спечелила търг в Карлуково за близо 500 000 лв. Източване на психиатричната болница в Карлуково в особено големи размери...
Двама арестувани, крали парите на пациентите в психиатричната клиника София. Лудите от Карлуково са били карани да работят на частни обекти на шефове...
Ловеч. Петима души са ранени след масов бой между роми и българи в ловешкото село Карлуково, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Ловеч. Вчера...