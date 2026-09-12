Бирата била заплата и дар за боговете. 13 000 години история
От каменната делва до студения кен - 13000 години история
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От каменната делва до студения кен - 13000 години история
Партньорството с ФК Пирин е част от участието на компанията в културната програма на Община Благоевград
„Пиринско“ ще осигури подкрепа и за изграждането на аварийна соларна система за заслони
1664 Blanc допълва портфолиото на Карлсберг България във високия сегмент и вече може да бъде открита в търговската мрежа
Указът е публикуван в руския официален онлайн портал за правна информация
Кметът на община Благоевград Атанас Камбитов посети и разгледа новоизграждащата се пречиствателна станция за отпадни води на пивоварната „Карлсберг Бъ...
Благоевград. Над 5 млн. лева ще инвестира „Карлсберг – България" в пивоварната в Благоевград и в маркетинг за развитие на марката „Пиринско" през тази...