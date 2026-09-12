Изненада! Котката на Лагерфелд си намери работа, неочаквана роля
Шест години след смъртта на известния моден дизайнер
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Шест години след смъртта на известния моден дизайнер
Все още не се разкриват подробности за сюжета
Досега историята на легендарния дизайнер не е разказвана в телевизионна поредица
Себастиен Жондо разкрива какъв всъщност е бил Кайзерът на модата в личния си живот
Животното продължава да печели милиони след смъртта на култовия си собственик
Британският дизайнер Ким Джоунс е новият творчески директор за женската мода в къщата
Великият дизайнер притежаваше модни брандове, разкошни имоти и книжарници
Дясната ръка на Кайзера проговори за своята 20-годишна служба при великия дизайнер
Цветовете на осмокракото напомнили за строгия стил на Лагерфелд
Няма по-голям визионер от него, категоричен е БГ стилистът
Разказа ми, че випове дават хиляди евро за снимките му, спомня си дизайнерката Милена Атанасова, която живее и работи в Париж
Великият естет е работил до сетния си дъх
Съобразно волята на световната звезда на висшата мода Карл Лагерфелд, който почина във вторник на 85-годишна възраст, неговите тленни останки са били...
Карл Лагерфелд никога не издаде рождения си ден
Човешки чувства? Никога не съм изпитвал такива!, казваше модният диктатор
Творческият директор на "Шанел" е бил приет в болница вчера...
Кайзера приема овациите
Творческият шеф на "Шанел" се хвърлил в света на модата още на 14 години "Аз съм изрод в риза", казва за себе си дизайнерът, заподозрян за укриване н...
Въпреки че в Сен Тропе всички ходят с бански, тениски и шорти, Карл Лагерфелд изобщо не обърна внимание на високите температура. На 37 градуса той се...
Палтото за 1 милион долара