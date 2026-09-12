Всичко за Карл Лагерфелд

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Карл Лагерфелд е бил кремиран

Карл Лагерфелд е бил кремиран

Съобразно волята на световната звезда на висшата мода Карл Лагерфелд, който почина във вторник на 85-годишна възраст, неговите тленни останки са били...

22 февруари | 21:02
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