Филм фестът почита световен продуцент
19-ят София филм фест посвещава специална програма в памет на продуцента и приятеля Карл Баумгартнер. Дъщеря му Мартина Баумгартнер ще получи Наградат...
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19-ят София филм фест посвещава специална програма в памет на продуцента и приятеля Карл Баумгартнер. Дъщеря му Мартина Баумгартнер ще получи Наградат...