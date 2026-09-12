Звезда от Болшой пее с Карерас
Анна Аглатова, звезда на Болшой театър, е сопраното, което ще партнира на Хосе Карерас за неговия концерт A life in music на 3 декември в зала номер е...
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Анна Аглатова, звезда на Болшой театър, е сопраното, което ще партнира на Хосе Карерас за неговия концерт A life in music на 3 декември в зала номер е...
Въпреки имиджа на оперните звезди на прекалено крехки и чувствителни личности, Хосе Карерас разкрива, че в действителност те са съвсем обикновени хора...
Съпругата и любовницата бдели край леглото на Хосе, докато страдал от левкемия Хосе Карерас, който обикновено пази личния си живот далеч от прожектор...
Световният тенор Хосе Карерас, който ще се сбогува с българската публика с концерт на 3 декември в София, направи грандиозно закриване на 11-ия междун...
Стоичков зарадва стария си приятел на официалната вечеря след концерта в НДК