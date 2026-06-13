Нова кардио болница в Перник приема пациенти
Нова Специализирана болница за активно лечение по кардиология в Медицински комплекс „Св. Георги" в Перник вече приема пациенти. От 4 март кардио леч...
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Нова Специализирана болница за активно лечение по кардиология в Медицински комплекс „Св. Георги" в Перник вече приема пациенти. От 4 март кардио леч...